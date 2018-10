Reaksi Atiqah Hasiholan Anak Ratna Sarumpaet dan Rio Dewanto Lihat Instagramnya

BANGKAPOS.COM -- Atiqah Hasiholan memberikan respon berbeda dari sang suami, Rio Dewanto setelah beberapa hari ini sang bunda Ratna Sarumpaet menghiasi pemberitaan.

Setelah mengakui kebohongannya, kabar terakhir Ratna Sarumpaet diamankan pihak Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada Kamis malam, 4 Oktober 2018.

Apa yang dilakukan Atiqah saat Ratna ditangkap?



Nyaris bersamaan dengan munculnya kabar pengamanan Ratna di Bandara Soekarno-Hatta, Atiqah Hasiholan mengunggah foto di akun Instagram pribadinya, @atiqahhasiholan.

Bukan foto mengenai sang ibu, dalam foto tersebut, terlihat Atiqah menggendong putrinya sambil tersenyum.

"My sunshine my only sunshine ????," tulisnya di keterangan foto.

Seperti diketahui, aktivis perempuan Ratna Sarumpaet terus jadi bulan-bulanan, termasuk netter setelah mengaku jika dirinya membuat hoax penganiayaan soal dirinya, Rabu (3/10/2018).

Ratna mengaku telah membuat hoax dikeroyok orang tak dikenal di Bandung untuk menutupi jika dirinya melakukan operasi sedot lemak di pipi.

Pengakuan dan apa yang dilakukan Ratna Sarumpaet pun berimbas pada anak-anaknya.

Satu di antaranya Atiqah Hasiholan serta sang menantu, Rio Dewanto.

