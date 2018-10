Jessica Iskandar Ngebet Pengen Segera Dilamar, Jawaban Richard Kyle Tak Terduga

BANGKAPOS.COM - Pasangan artis Jessica Iskandar-Jedar (30) dan Richard Kyle (31) terlihat begitu bahagia karena kini tengah menjalin asmara.

Sempat tak mengakui hubungan mereka, kini baik Jedar maupun Richard tak segan membagikan foto berdua.

Seperti yang terlihat dari Instagram Richard Kyle bernama @richo_kyle.

Pria yang lahir di Australia ini mengunggah foto bersama Jedar pada Jumat siang (5/10/2018).



Keduanya terlihat kompak memakai pakaian bermotif batik.

Jessica Iskandar terlihat tertawa lepas di samping kekasihnya itu..

Richard pun mengungkapkan kekagumannya pada tawa Jedar.

Foto yang diunggah Richard itupun ramai komentar warganet.

"Pastinya donk ... khan mommy @inijedar happy teruss asal selalu bersama uncle @richo_kyle ,"

"Richo-kyle...kamu sangaaat baik...GBU lihat jedar yg tertawa lepaaas krn ada kamu sll utknya...,"

"For you both, please get marriage soon!!!,"