Mike Lewis Masih Saja Diminta Pacari Raline Shah Padahal Sudah Miliki Kekasih

BANGKAPOS.COM - Mike Lewis tak ragu-ragu lagi memperlihatkan momen mesra bersama kekasih barunya.

Yang teranyar, ia tampak mencium pipi Mike saat keduanya duduk di sebuah boneka raksasa.

Mike pun mengungkapkan identitas sang wanita yang selama ini ia sembunyikan.

Diketahui, sosok kekasih baru Mike adalah Janisaa Pradja.

Nama Janisaa diketahui karena ditandai oleh Mike.

"Hey rest of world, the question they didn’t raise in Crazy Rich Asians is : are you really Asian if you don’t take pics like this?," tulis Mike.

Unggahan Mike lantas menarik perhatian netter.

Banyak komentar lucu dialamatkan kepada Mike.

Namun, pada akhirnya mereka mendoakan semoga pasangan tersebut cepat menikah.

Lama dikaitkan dekat dengan sejumlah selebriti, Mike Lewis akhirnya mengumumkan telah mempunyai pasangan baru.