Cuap-cuap Soal Karma Akibat Jebloskan Ahok ke Penjara, Ini Nasib yang Dialami Ari Wibowo

BANGKAPOS.COM - Aktor Ari Wibowo mendadak jadi pusat perhatian karena postingannya soal ucapan Ahok yang

mengingatkan karma bagi mereka yang ikut menjebloskan Ahok ke penjara akan jadi kenyataan, ramai di media sosial.

Instagram Ari Wibowo makin banjir respon dan komentar.

Follower aktor adik kandung aktris Ira Wibowo itu juga membeludak menjadi 794 ribu pengikut, setidaknya hingga Senin pagi 8 Oktober 2018.

Postingan ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bilang dirinya akan membuktikan bahwa mereka yang ikut jebloskan ke penjara akan dipermalukan, suatu saat, makin dibanjiri aneka respon.

59.597 jempol/ like diberikan follower pada postingan tersebut hingga Senin pagi 8 Oktober.

Ada sebuah akun follower yang menganggap Ahok masuk penjara sebagai risiko perjuangan, bak Pandawa melawan Kurawa dalam cerita wayang.

"Legend never die. Butuh pengorbanan mu untuk melawan mereka ,seperti ketika marah nya Pandawa ketika Abimanyu dikroyok Kurawa dengan taktik yg licik ,tanpa mereka bisa berbuat apa2 , tp akan tiba saat nya pandawa akan mengalahkan mereka satu per satu ,hingga mereka merasakan siksa an yg Abimanyu rasakan, ,,, saya akan ceritakan jiwa kesatria mu kepadan anak anak saya kelak," tulis follower Instagram Ari Wibowodengan akun @teguhkayika .

Dan sederet respon senada terus membanjiri Instagram aktor serial sinetron Deru Debu itu.

TribunStyle.com mengutip sejumlah komentar terbaru yang masuk ke postingan Ari Wibowo tersebut dari sejumlah akun follower :