Indonesia Tempati Posisi ke-6 di Asian Para Games 2018, Berikut Jumlah Medali dan Bonus Atlet

Desain medali yang diberikan di Asian Para Games 2018 ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan medali Asian Games 2018.

Dari segi bahan dasar, medali Asian Para Games 2018 terbuat dari besi solid lalu dilapisi emas dengan teknik semprot.Desain ukiran medali dirancang langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Inapgoc, Ferry Kono.Di bagian depan medali ada logo Asian Para Games 2018, serta slogan bertuliskan "The Inspiring Spirit and Energy Of Asia".Di bagian belakang, ada logo Asian Paralympic Committee (APC), serta kode yang menggunakan huruf braille, huruf dengan sistem tulisan sentuh untuk penyandang tuna netra.Menariknya, medali Asian Para Games 2018 juga menghasilkan suara gemerincing jika digoyang-goyangkan.Suara itu berasal dari bola-bola kecil yang terdapat di dalam kepingan medali.Medali emas berisikan 26 bola-bola kecil, sedangkan perak 20 dan perunggu 16.Medali sengaja diciptakan seperti itu untuk memudahkan atlet tuna netra dalam mengenali medali yang dia raih.Selain dari keunikan medali yang diberikan, orang juga pasti penasaran dengan bonus yang diberikan kepada atlet Asian Para Games yang mendapat medali.Jika dalam Asian Games 2018, peraih medali perak mendapatkan bonus Rp1 miliar.