Ini yang Dilakukan Jessica Iskandar dan Kekasih untuk Korban Gempa di Palu dan Donggala

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Pasangan kekasih Jessica Iskandar dan Richard Kyle kompak unggah video kepedulian terhadap bencana alam di Palu.

Menariknya EL Barack, putra sulung Jessica juga turut meramaikan dengan membawa tulisan '#PrayForPalu".

Dalam video singkat tersebut, Jessica, Richo, dan El memperagakan lirik lagu Heal The World dari Michal Jackson.

Lagu tersebut memang kerap dijadikan simbol perdamaian dan kepedulian terhadap sesama manusia.

Mulanya, Richo yang muncul membawa globe kemudian dilanjutkan Jessica

membawa kertas bertuliskan 'Help Us, Help Palu' dan diteruskan EL memegang kertas '#PrayForPalu".

Pada kolum keterangan foto, Jessica mengungkapkan mereka turut berduka

terhadap gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan sekitarnya.

Ia menghantarkan doa kepada korban meninggal dan luka-luka.