Korupsi Dana BOS, Kepala Sekolah SMPN 5 Belinyu Dituntut Tiga Tahun Penjara

Laporan Wartawan Bangka Pos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM -- Jaksa menuntut Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Belinyu, Andika Bani Prabowo dengan hukuman pidana penjara tiga tahun dalam korupsi dana Bantuan Operational Sekolah (BOS).

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dede Muhammad Yasin, di ruang sidang tirta Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Senin (8/10/2018).

Sebelum digiring menuju ruangan sidang oleh petugas sipir tahanan, tampak pihak keluarga turut hadir untuk menyaksikan proses persidangan yang sudah bergulir dari agustus lalu.

JPU mengutarakan terdakwa terbukti secara sah selaku penanggung jawab dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 05 Belinyu Kabupaten Bangka dari Tri wulan 1 sampai dengan tri wulan IV tahun 2016 dan dari tri wulan I sampai dengan tri wulan IV tahun 2017, telah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp. 349.612.250.

Sehingga atas perbuatannya tersebut, diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menuntut saudara Andika Bani Prapowo Bin Sukarman, dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan," tutur JPU dihadapan majelis hakim.

Mendengar tuntutan tersebut, nampak pihak keluarga yang sedang duduk dikursi penonton sidang terlihat gusar serta saling berpelukan satu sama lain.

Tak elak, terdakwa pun tidak mengeluarkan senyuman ketika berangkat dari kursi kesakitan tersebut.

Selain pidana penjara, ia pun harus membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidiair tiga bulan kurungan, lalu membayar uang pengganti sebesar Rp. 299.612.250.

Sidang itu pun diakhiri setelah majelis hakim yakni (I Nyoman Wiguna) dan Hakim Anggota (Hotma Sipahutar dan Iwan Gunawan) mengetuk palu akhir tertanda sidang ditutup.