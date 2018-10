Terbukti, Ini Ramalan Agnez Mo Soal Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, Dikawinin Dulu Baru Album

BANGKAPOS.COM - Agnes Monica atau sekarang dikenal Agnes Mo tak perlu diragukan lagi kemampuanya di dunia artis.

Prestasi dan pencapaiannya seakan menjadi sebuah simbol jika menjadi seorang entertainment tak harus menjual drama apalagi sebuah sensasi.

Ia memulai kariernya di industri hiburan pada usia enam tahun sebagai seorang penyanyi cilik.

Agnez telah merilis tiga album anak-anak yang berhasil mengantarkan namanya ke deretan penyanyi cilik populer di era 1990-an.

Selain bernyanyi, ia juga menjadi presenter di beberapa acara televisi anak-anak.

Saat menginjak usia remaja, Agnez mulai terjun ke dunia seni peran.

Penampilannya di sinetron Pernikahan Dini (2001) berhasil melambungkan namanya.

Agnez kemudian membintangi sederet sinetron yang menjadikannya artis remaja dengan bayaran termahal saat itu.

Pada tahun 2003, Agnez merilis album dewasa pertamanya yang berjudul And the Story Goes, yang kembali melejitkan namanya di industri musik Indonesia.

Kesuksesannya di tanah air mendorong Agnez memasang target untuk bisa berkarier di kancah internasional.