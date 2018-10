Terungkap Inilah Alasan Kenapa Rok Pramugari Lebih Pendek Ternyata

BANGKAPOS.COM - Petugas penerbangan, seperti pilot dan pramugari, selalu tunduk pada peraturan yang dibuat oleh maskapai maupun otoritas penerbangan.

Sejumlah aturan bahkan dibuat demi alasan keamanan.

Termasuk tinggi badan, pemakaian make up, hingga cara berpakaian pramugari.



Heather Poole, seorang pramugari selama lebih dari 15 tahun mengungkapkan kenapa staf kabin yang lebih tua akan mengenakan rok yang lebih pendek.

Baca: Inilah Perempuan Pertama yang Menjadi Direktur Bank di Arab Saudi

(thisisinsider.com)

Mengutip dari express.co.uk, ini karena melewati waktu yang ditentukan untuk menjadi bagian dari kru.

"Senioritas bahkan menentukan panjang rok kami, kami tidak dapat melanggarnya sampai kami keluar dari masa percobaan," jelas Poole kepada Mental Floss.

Baca: Waduh Mario Gomez Sebut Liga 1 Kotor dan Penuh Kecurangan, Benarkah Akan Pindah

Poole melanjutkan, setelah masa percobaan, tidak masalah jika mengenakan rok yang lebih pendek atau lebih panjang.

Pramugari British Airways (Refinery29)

Ia mengungkapkan hal ini dalam bukunya "Cruising Altitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35,000 Feet."

Dalam bukunya, Poole menjelaskan, semakin senior pramugari, maka akan lebih menguasai banyak hal.

Satu di antaranya seberapa nyaman ranjang yang dipakai untuk beristirahat saat dalam penerbangan.

Baca: Mahfud MD Sebut Ini Potensi Jeratan Hukum untuk Prabowo yang Terjebak Kebohongan Ratna Sarumpaet