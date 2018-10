Youtuber Ini Sumbang Kanal untuk Penderita Kanker, Kini Siap-siap Ikutan Lomba Ini

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Reza Oktavian atau yang lebih dikenal Arap, satu di antara

pioneer Youtuber Gaming memastikan ikut serta dalam kompetisi Garena AOV

Indonesia, yaitu WaW (We Against The World).

Ia bersama rekannya akan membuat tim E-sport yang siap berlaga di perlombaan itu.

Setelah menyumbangkan kanal Youtube Gaming miliknya ke yayasan penderita

kanker, Arap bersama dua rekannya membentuk WaW cabang divisi Arena of Valor.

Tidak tanggung-tanggung, tim itu berisikan pemain pro yang tidak diragukan kemampuannya.

Mereka adalah mantan pemain Evos divisi AOV yaitu Mumuy dan Naitomea (Ahmad).

Meski baru dibentuk, tim WaW tidak bisa dianggap sepele.

Bahkan, baru-baru ini mereka sukses merekrut Taxstump mantan RRQ devisi

AOV yang akan bergabung awal season depan.

Komposisi 3 pemain pengalaman level ASL menjadi daya tarik di kompetisi Garena AOV Indonesia.

Sebelum berkompetisi, mereka harus lebih dulu lolos qualifier ANC dan bertanding memperebutkan 1 slot menuju ASL.

Trobosan Arap ini membuat dunia E-sports di Indonesia semakin ramai dengan kedatangan tim baru.

Terutama, setelah Headhunters yang baru-baru ini mengikuti kompetisi Garena AOV

Indonesia di ASL sebagai pendatang baru.