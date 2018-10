Ada Hadiah Jutaan Rupiah, De Locomotief Tongaci Gelar Holloween Party

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--De Locomotief Tongaci tempat wisata kreatif menyelenggarakan Halloween Party pada pada 27 OKtober 2018 nanti.

Event ini diikuti para peserta terdiri dari pengunjung, siswa/siswi juga para karyawan/ti De Locomotief Tongaci.

Halloween Party dimeriahkan oleh rumah hantu, visi dance, fire dance, face painting

dan tarrot card.

Owner De Locomotief Anton Soegito Poetra melalui HRD/Pengelola De Locomotief Edo Firdaust meminta para peserta yang ikut serta dapat menggunakan kostum dan make up yang cukup seram, dan disarankan yang tidak punya nyali agar tidak ikut serta serta.



"Kami menyediakan hadiah jutaan rupiah dan doorprize untuk yang terpilih sebagai best costum terfavorite, best acting, best make up, best perform, dan best caracter," kata Edo kepada bangkapos.com, Selasa (9/10/2018).

Dikatakannya, tujuan diselenggarakannya Halloween Party ini untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Bangka agar lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri juga mendukung visi Bupati Bangka yakni Bangka Setara.

"Mudah-mudahaan destinasi kami dapat mensukseskan visi Bupati Bangka memajukan sektor pariwisata pasca timah," harap Edo.(*)