Bersaing di Industri Hollywood, Cinta Laura Ungkap Keuntungannya Berdarah Indonesia

BANGKAPOS.COM - Aktris blasteran Indonesia-Jerman, Cinta Laura mengungkap kiat mengapa dirinya bisa bersaing di industri Hollywood.

Cinta Laura diketahui telah sukses merajut impiannya untuk bermain di film Hollywood.

Hingga kini, lima film telah rampung dijalani Cinta Laura.

Yakni TAR, The Ninth Passenger, After the Dark, Crazy for the Boys dan yang terbaru adalah film Good Night.

Kesuksesan Cinta Laura berkiprah di industri Hollywood tentunya tak lepas dari tujuan yang sejak dulu dengan rapat ia genggam.

Cinta Laura (Instagram)

// var unruly = window.unruly || {};unruly.native = unruly.native || {};unruly.native.siteId = 1082418;

Meski begitu, Cinta Laura tak menampik banyaknya saingan yang ia miliki untuk bisa bergabung di industri film luar negeri.

Hal itu pula yang turut disoroti oleh Melani Ricardo.

Dilansir dari tayangan Youtube Melanie Ricardo, senin (8/10/2018), presenter ternama itu pun mengajukan pertanyaan soal bagaimana cara Cinta Laura bersaing dengan bintang Hollywood lainnya.

Mengingat banyaknya talenta serta keunggulan yang dimiliki oleh bintang hollywood.

Pun dengan bentuk tubuh ideal khas wanita Amerika Serikat yang dianggap semampai.