Hartanya Rp 11 Triliun dan Jadi Wanita Terkaya, Arini SubiantoTolak Undangan Makan Malam di Luar

Laporan Wartawan Grid.ID, Chandra Wulan

NAMA Arini Subianto memang jarang terdengar.

Padahal, ia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2017.

Bernama lengkap Arini Saraswati Subianto, ia berada di peringkat ke-37 daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 820 juta dollar AS atau setara Rp 11,07 triliun dengan asumsi Rp 13.500 per dollar AS.

Kekayaan tersebut berasal dari minyak sawit dan batubara.

Biasanya, orang kaya identik dengan gaya hidup mewah seperti makan di luar, di tempat yang mewah.

Namun tidak begitu halnya dengan Arini.

Arini Saraswaty Subianto - Wanita terkaya nomor 1 di Indonesia versi Majalah Forbes (Istimewa)

Ia justru selalu menolak undangan makan malam.

Sejak tahun 2012, Arini menjadi orang tua tunggal bagi kedua putranya.

Mendiang suaminya Andre Mamuaya meninggal dunia karena kecelakaan.