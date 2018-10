Tak Hanya Foto Foto Bareng, Marion Jola Ajari Personel New Hope Club Main Bareng

Marion Jola dan New Hope Club

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM – Marion Jola berhasil membuat para penggemar New Hope Club di Indonesia cemburu. Pasalnya, penyanyi yang sedang naik daun itu mengunggah foto bersama seluruh personil band asal Inggris tersebut di akun instagram miliknya.

Tidak hanya Marion, New Hope Club juga melakukan hal serupa.

Dalam foto itu, Marion yang mengenakan baju berwarna merah dengan gaya rambut terbarunya berfoto bersama tiga personil, yakni Reece Bibby, George Smith, dan Blake Richardson.

Tidak hanya itu, ia juga mengunggah video instastory yang mengajarkan ketiganya bermain balon tiup.

“Hope you guys having fun in Jakarta!!! ️,” ungkap lalamarionmj diketerangan foto

Sama halnya dengan Marion, New Hope Club juga menggunggah foto serupa.

Mereka mengucapkan terimakasih marion karena telah berkenan berkumpul bersama

. Tidak hanya itu, grup asal British itu memberikan kode untuk berkolaborasi.

“Terima kasih telah berkumpul bersama kami @ lalamarionmj, haruskah kami segera melakukan sesuatu? ️,” tulis newhopeclub