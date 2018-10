Mulai Hari Ini, Harga BBM Nonsubdisi Naik

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Pertamina (Persero) mulai Hari ini, Rabu (10/10/2018) resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, di seluruh Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kepala Humas TBBM Pertamina Pangkalbalam, Denny SR, mengatakan memang benar mulai hari Pertamina resmi menaikkan harga BBM diseluruh Indonesia kecuali wilayah yang terkena bencana alam seperti di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

"Untuk produk yang mengalami kenaikan harga adalah Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non Public Service Obligation (PSO). Sedangkan harga BBM Premium, Biosolar PSO dan Pertalite tidak naik," bebernya kepada Bangkapos.

Denny pun menambahkan, penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar Non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik bahkan harga minyak dunia rata-rata menembus US$ 80 per barel.

Penetapannya mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 tahun 2018, aturan itu merupakan Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Pertamina menetapkan penyesuaian harga, yakni :

(*) Harga Pertamax Rp 10.400 per liter dari sebelumnya Rp 9.500 per liter.

(*) Pertamax Turbo naik Rp 1.550 per liter menjadi Rp 12.250 per liter.

(*) Pertamina Dex naik menjadi Rp 11.850 per liter dari sebelumnya Rp 10.500 per liter.

(*) Dexlite naik dari Rp 9.000 per liter jadi Rp 10.500 per liter.

(*) Biosolar Non PSO kini Rp 9.800 per liter, awalnya Rp 7.700 per liter.