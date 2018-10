Shinta Bachir Blak-blakan pada Hotman Paris, Nggak Kuat Jadi Istri Kedua Perwira Polisi Karena Ini

BANGKAPOS.COM - Kisah hidup artis Shinta Bachir kerap jadi sorotan.

Setelah gagal menjadi istri anggota DPRD Sidrap, kini kisah Shinta yang pernah menjadi istri kedua seorang perwira polisi diungkap pengacara kondang Horman Parisb Hutapea.

Cuplikan saat Hotman Paris berbincang dengan Shinta Bachir pun diunggahnya dalam akun instagramnya @Hotmanparisofficial, Selasa (9/10/2018).

"Nasib no 2! Pengalaman shinta bahir sebagai no 2 di malam tahun baru di bali : tdk kuat lihat pacar siri seorang perwira polisi ( mantan bos polda metro) asyik pesta tahun baru dgn bini no 1. Nonton di hotman paris show tiap rabu dan kamis jam 21 di tv i news," tulis Hotman Paris dalam keterangannya.

Dalam video tersebut Shinta menceritakan dia pernah melewati malam tahun baru sendirian di pantai, ketika masih menjalani hubungan siri dengan seorang pengusaha.

"Ada cerita menarik. Saya pernah dengar cerita. Ini hampir sama dengan yang gua alami. Pada saat dia bahagia malam tahun baru di Bali. Dia (Shinta) berjalan sendirian di pantai," ucap Hotman.

“Malam tahun baru. Dia sudah nyusul ke sana. Dia datang ke Bali mau sama-sama liburan.”

“Tapi kan malam tahun baru itu tidak mungkin bersama sekaligus dua. Dan biasanya suami akan lebih mementingkan istrinya.”

Hotman mengatakan bahwa Shinta lah yang menceritakan kepadanya.

“Dan ku dengar kau jalan-jalan sendirian di Pantai Kuta malam-malam. Dia pernah curhat sama gua.”

Menanggapi hal tersebut, Shinta hanya tertawa malu. Lalu menceritakan bahwa dirinya sempat sedih saat itu.

Namun dirinya mengerti alasan kuat sang pacar yang saat itu meninggalkannya.

“Jadi laki-laki ini sebenarnya ingin membahagiakan semuanya. Tapi tidak mungkin.”

“Saya lari, karena gak kuat. Saya lihat mereka kan.”

Hotman lalu menanggapi, “Gak kuat dia lihat suami dan istri pertamanya itu. Mereka bahagia sama anak-anaknya. Ceria, ada balon segala macam.”

Dan dari pernikahannya yang kedua itu, Shinta dikaruniai seorang anak.

Hotman juga menanyakan rahasia Shinta hingga bisa menggaet sejumlah lelaki kaya.

"Boleh nanya ga? (Polisi) Bintang dua dapat, orang nomor satu di Polda Metro. Kemudian pengusaha. Nomor tiga, kamu yang buang kan? Apa kelebihan mu?" tanya Hotman.

“Kamu ngerasa bodymu bagus, sehingga para buaya darat takluk kepada mu?”

Dengan tenang, Shinta menjawab bahwa semua itu karena dirinya yang tulus.

“Enggak sih. Karena saya itu masih orang Jawa, jadi paling open dan tulus gitu sama pasangan.”

Pengacara ternama, Hotman Paris Hutapea berikan keterangan mengenai dukungannya untuk film yang mensosialiasasikan antibully di bioskop, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan, Minggu (8/7/2018). (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

Rencana Nikah Kandas

Rencana pernikahan artis Shinta Bachir dan seorang anggota DPRD Kabupaten Sidenreg Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Idham Mase akhirnya kandas.

Belum genap dilamar, Shinta memutuskan pertunangannya.

Saat ditemui Grid.id (grup Surya.co.id) i kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (23/9/2018), Shinta menceritakan alasan membatalkan pernikahan.

Ia menyebut sifat Idham yang tidak bisa memanage emosi menjadi pemicunya.

"Dia tidak bisa me-manage emosi dia. Dia bisa marahin saya di depan keluarga dia. Ada hal yang buat saya... terlalu frontal dia di depan keluarga dia atau keluarga saya," kata Shinta saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (23/9/2018).

Lebih lanjut, Shinta menyebut bahwa Idham sering memarahinya di depan umum.

Hal tersebut tentunya membuat Shinta Bachir merasa tidak dihormati sebagai wanita.

"Saya calon istri, harus dihargai, dihormati, Kalau dari saya jadi calon saja dia tidak bisa menghargai saya bagaimana saya jadi istri?" ungkapnya.

Deretan alasan tersebutlah yang melatarbelakangi Shinta untuk membatalkan pernikahannya dengan Idham.

Menurut Shinta, dalam sebuah hubungan harusnya keduanya bisa saling menghargai.

Sebagai informasi, Idham melamar Shinta pada 8 Septeber 2018 lalu.

Pada Jumat (21/9/2018), Shinta menghapus foto-foto pertunangannya dengan Idham di instagram storynya.

Tak cuma itu, dia juga menuliskan kekecewaannya dalam sebuah unggahannya.

“Buat apa ya mendekati saya, niat serius, tapi tanggung jawab mu. Tanggung tanggung Bro,” tulis @shintabachir86_real.

Shinta Bachir dan calon suaminya. (Grid.id)

Bisa Terima Masa Lalu Shinta

Sebelumnya, Idham mengaku bisa menerima masa lalu Shinta Bachir.

Termasuk kabar tak sedap tentang calon istrinya yang beberapa waktu lalu sering disebut-sebut terlibat dalam prostitusi artis.

Menanggapi hal ini, Idham Masse mengaku tak terganggu dengan masa lalu pemain film Suster Keramas itu.

Pasalnya, sebelum menjalin hubungan dengan Idham Masse, Shinta Bachir terkenal sebagai sosok artis yang Menurut Idham Masse, dia siap menerima konsekuensinya menjadi suami dari seorang publik figur.

"Saya sebelumnya enggak tahu Shinta siapa, karena belum kenal."

"Untuk masa lalunya seperti apa, nggak saya ungkit, iya siap, saya terima," ujar Idham Masse saat Grid.ID temui di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu (8/9/2018).

Sebelumnya, Shinta Bachir pun telah menjelaskan kepada Idham Masse bahwa dirinya kerap dikaitkan dengan pemberitaan yang kurang baik di media massa.

Oleh karena itu, Shinta Bachir ingin memastikan kepada Idham Masse, apakah anggota DPRD Kota Sidrap itu siap untuk berumah tangga dengannya.

"Saya sudah bilang, 'kamu siap enggak dengan segala kontroversi, harus kebal telinga, berita apapun pasti disangkutpautnya saya, bukan sombong, tapi mungkin saya ada nilai jualnya untuk berita'," ujar Shinta Bachir kepada calon suaminya itu.

"Malah teman-teman dari DPRD bilang, 'kamu mau menikah sama artis sudah siap enggak? Iya sudah siap'," tambah Idham Masse.

Sebelum membatalkan pertunangan, Shinta Bachir dan Idham Masse berencana menggelar pernikahan tahun ini juga.

"Rencananya sih (menikah) akhir tahun ini, 2018," tandas Idham.

Shinta Bachir (instagram)

Seperti diketahui, pedangdut Shinta Bachir berstatus sebagai janda, sejak dirinya cerai dengan Edi Suyitno pada bulan Februari 2018.

Sekarang wanita usia 32 tahun ini sudah siap menikah kembali.

Shinta Bachir mengaku untuk pernikahan berikutnya, dirinya siap untuk dipoligami.

Namun, poligami itu bisa dilakukan bukan tanpa syarat.

"Kalau saya nanti menikah lagi, suami minta izin berpoligami kalau saya sudah tidak bisa memberikan keturunan," ujar Shinta Bachir ditemui tim Grid.ID di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (1/6/2018) lalu.

Tak hanya itu, Shinta Bachir juga memiliki beberapa syarat untuk suaminya dibolehkan berpoligami.

"Kalau dia menikah yang saya enggak ada, monggo (silakan dalam bahasa Jawa, red).

"Kayak saya nggak hapal Alquran, dia mau cari istri yang hapal quran, keluarga yang enggak mampu, sedangkan suami saya ekonomi mampu, monggo, silakan.

"Tapi kalau sampai karena nafsu, jangan deh," jelas Shinta Bachir.

Shinta Bachir menambahkan, pemberian izin poligami dengan harapan suaminya nanti tidak melakukan zina di belakang dirinya.

"Daripada suami saya berzina, dia bayar cewek zina, lebih baik dia nikah.

"Kalau saya bilang jangan menikah lagi artinya saya menjerumuskan suami saya berzina," lanjut Shinta Bachir.