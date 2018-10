Dulu DItertawakan, Sekarang Gabe Wely Malah Terkenal di Malaysia, Ini Sigle Lagunya

BANGKAPOS.COM - Masih ingat Gabe Wely?

Gabe Wely adalah salah satu mantan calon kontestan Indonesian Idol.



Saat audisi, tingkah Gabe Wely sampai membuat juri Indonesian Idol melongo.

Bukan karena suara emas, Gabe Wely membuat juri Indonesian Idol melongo karena tingkahnya.

Pria bernama asli Trio Sasmita Pangabean inipun sukses menjadi buah bibir publik karena aksinya yang kocak saat audisi.

Pria yang bekerja jadi sopir angkot ini lebih dikenal dengan sebutan Trio Gabe, seperti perkenalannya kepada para juri.

"Panggilan Gabe, ganteng bener," kata Wely saat ditanya Armand Maulana.

Saat audisi, Gabe menyanyikan dua buah lagu, yakni lagu ciptaannya "Ok Ok Ok" dan 'lagu Barat dari Wely'.

"Saya bisa nyanyi lagu Barat. Lagunya Wely," celetuk Gabe beberapa waktu lalu saat audisi.

Semua juri pun bertanya-tanya, siapakah penyanyi Barat bernama Wely.

Sesaat setelah itu, Gabe pun unjuk bernyanyi.

"Timur ke barat, selatan ke utara," dendang Gabe.