Belasan Tahun Menikah, Pangeran Charles dan Camilla Tidur di Kamar Terpisah

LIKA-liku kisah cinta Pangeran Charles dan Camilla Parker Bowles benar-benar telah menarik perhatian banyak pasang mata.

Pangeran Charles dan Camilla dengan berani menjalin hubungan istimewa ketika keduanya masih berstatus sebagai pasangan orang lain.

Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa Camilla adalah alasan utama kenapa Lady Diana dan Pangeran Charles akhirnya bercerai.

Bahkan saking kecewanya Lady Diana, ia pernah melabrak Camilla.

Sebelum menikahi Lady Diana, Pangeran Charles dan Camilla memang pernah menjalin hubungan asmara mulai 1971 hingga 1973.

Meski masing-masing sudah menikah, bayang-bayangan cinta itu membuat Pangeran Charles dan Camilla tak bisa lupa.

Hingga akhirnya keberuntungan cinta pun datang pada mereka.

Pangeran Charles dan Camilla memiliki kesempatan untuk bersatu.

Meski demikian, usaha mereka untuk menyatukan cinta tidaklah mudah.

Berbagai rintangan harus mereka lewati.

Misalnya saja perintah Ratu Elizabeth II agar mereka tidak terlihat berdua hingga tahun 1999.

Belum lagi cacian publik Inggris pada Pangeran Charles dan Camilla yang dianggap telah membaut Lady Diana menderita.

Tepat pada April 2005, lika-liku cinta Pangeran Charles dan Camilla menemui ujungnya.

Mereka resmi menikah dan Camilla langsung mendapat gelar Duchess of Cornwall.

Setelah menikah, pasangan itu menempati istana Clarence House.

Clarence House merupakan rumah spesial yang disediakan untuk Pangeran Charles dan Camilla.

Royal.uk Clarence House

Biasanya pasangan yang sudah menikah akan menempati satu kamar yang sama dan melewati malam sebagai suami istri.

Tapi, sepertinya hal ini tak berlaku untuk Pangeran Charles dan Camilla.

Dilansir dari Daily Star, Pangeran Charles dan Camilla memiliki kamar tidur masing-masing di Clarance House.

Yup, di rumah megah tersebut ada 3 buah kamar.

Pangeran Charles memiliki kamar tidur mewah yang didekorasi sesuai seleranya.

Begitu juga dengan kamar tidur Camilla yang juga didesain sesuai keinginannya.

Sementara satu kamar lagi, digunakan oleh pasangan tersebut ketika mereka ingin tidur bersama.

Royal.uk Salah satu ruangan di Clarence House

"Yang Mulia Pangeran Charles memiliki kamar dengan double bed yang sesuai keinginannya, lalu Camilla juga punya kamar snediri dengan double bed," ungkap staf kerajaan seperti dikutip dari Daily Mail.

"Selain kamar pribadi, mereka juga punya kamar bersama dengan double bed yang bisa dipakai kapan saja mereka mau," tambahnya.

Ternyata pembagian kamar ini adalah cara Prince of Wales and Duchess of Cornwall mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

"Pembagian kamar ini memang cocok dengan selera mereka," tandas staf Kerajaan.

Artikel ini pernah tayang di Grid.id dengan judul: Susah Payah Perjuangkan Cinta, Pangeran Charles dan Camilla Ternyata Sering Pisah Kamar!