Ketahuan Selingkuh dengan Pria Lain Lewat Google Maps, Seorang Istri Diceraikan Suaminya

BANGKAPOS.COM - Tidak bisa dipungkiri, keberadaan perangkat digital memang membantu kita termasuk mencarikan jalan terdekat saat kita bepergian.

Namun, perangkat ini pula yang membuat kita akhirnya harus berseteru, bahkan dengan orang yang paling kita cintai.

Seorang pria Peru telah menceraikan istrinya karena menemukan foto-foto intim istrinya dengan pria lain melalui Google Maps

Pria itu sedang mencari jalan untuk mencapai jembatan populer di Lima, ibu kota Peru, ketika ia melihat sosok yang dikenalnya di salah satu foto Google Street View.

Foto itu menunjukkan seorang wanita dengan atasan putih, celana jin, dan memakai sepatu hak tinggi, duduk di bangku sedang membelai rambut seorang pria yang sedang berbaring dengan kepala di pangkuannya.

Pria itu memperhatikan bahwa pakaian yang dikenakan oleh wanita itu sama dengan yang dipakai oleh istrinya pada beberapa kesempatan.

Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa betul, itu memang istrinya.

Foto-foto itu diambil oleh mobil kamera Google di Puente de los Suspiros de Barranco (Bridge of Sighs of the Ravine, di Lima pada tahun 2013.

Pria itu dengan marah mengkonfrontasi istrinya atas bukti ketidaksetiaannya di masa lalu, dan istrinya itu pun mengaku telah berselingkuh.

Pasangan yang tidak disebutkan namanya itu kemudian bercerai, demikian dilaporkan oleh media berita lokal.

Seorang pria menceraikan istrinya yang kedapatan selingkuh via Google Maps.

Pria itu berbagi foto di media sosial. Para followernya berkomentar bahwa “itu adalah dunia yang kecil” dan mengumpat pada istrinya karena tidak jujur pada suaminya sebelum ketahuan.

Mesin Google Street View, termasuk mobil, sepeda, dan mobil salju, telah menangkap lokasi di seluruh dunia dengan kamera 360 derajat.

Tentu saja ini pasti menghasilkan beberapa momen lucu dan aneh yang mungkin tertangkap kamera, termasuk pasangan yang sedang berhubungan seks di sebuah mobil pada lokasi yang tidak diketahui, perampokan senjata di Afrika Selatan, dan setengah lusin orang mengenakan topeng merpati di Jepang.

Nah, makanya hati-hati ….