Serunya Beach Party Suzuki Family Fun Fair

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Main Dealer Suzuki PT Jagorawi Motor mengelar Beach Party Suzuki Family Fun Fair ke tiga, Sabtu (14/10/2018) di Pantai Tanjung Pesona Sungailiat.

Ribuan peserta mengikuti kegiatan Beach Party Suzuki Family Fun Fair yang dipandu Komedian Munir sebagai Master of Ceremony (MC).

Kegiatan Beach Party Suzuki Family Fun Fair 2018 ini dimeriahkan dengan Touring Club Suzuki, games atractive berhadiah, free entertaiment, free food hingga doorprize.

Diakui General Manager PT Jagorawi Motor Hendra Perdana Kusuma kegiatan Suzuki Family ini merupakan agenda tahunan yang digelar PT Jagorawi Motor pada tahun ini ketiga kalinya diadakan gathering buat customer pengguna Suzuki.

"Acara kita mulai dengan touring bersama dari PT Jagorawi Jalan Koba sampai kesini di Tanjung Pesona. Acaranya banyak sekali games permainan keluarga dan individu dengan berbagai macam hadiah kemudian acara makan-makan, semuanya have fun," kata Hendra kepada bangkapos.com.

Saat ini Suzuki berhasil menguasai pasar otomotif sebagai market share nomor satu di Bangka Belitung. Untuk penjualan kendaraan mobil Suzuki dibandingkan tahun lalu di tahun 2017 mengalami peningkatan secara volume mencapai 32 persen.

Sedangkan dari semester pertama hingga September 2018 ini juga penjualan mobil Suzuki juga mengalami peningkatan secara umum mencapai 30 persen.

"Kalau di Bangka Belitung sendiri antara comersial sama passenger sekarang fifty-fifty. Dari comersial kita ada Pickup Futura dan Mega Carry yang gedenya dan itu penjualannya berbanding 50:50 dengan passengernya. Passengernya itu lebih banyak adalah All New Ertiga. Kita punya produk baru, pertama All New Ertiga, kedua Ignis kemudian ketiga Baleno," jelas Hendra.

Kendaraan Suzuki yang lebih banyak diminati keluarga adalah All New Ertiga karena secara kapasitas lebih banyak, bagasi lebih luas, body lebih besar dan nyaman. Apalagi All New Ertiga ini memiliki tagline yakni Aman, Mewah, Irit dan Nyaman (AMIN).

"Di kelasnya Ertiga merupakan kendaraan yang paling irit bahan bakar. Kita bisa klaim

1:18. Kalau mau irit lagi ada Ignis konsumsi bahan bakarnya bisa 1:22, lebih irit. Kalau Suzuki sudah terkenal dengan mesinnya yang bandel dan memang irit bahan bakarnya," ungkap Hendra.



Para pengguna kendaraan Suzuki memiliki komunitas yang dinaungi oleh PT Jagorawi Motor yakni Suzuki Family diantaranya ERSI Ertiga, Karimun Club Bangka Belitung (KCB), Suzuki Jeep Bangka Belitung, Komunitas Ignis, Baleno, Swift Club Indonesia Babel, dan komunitas kendaraan Suzuki lainnya.

"Kita ingin ketemu pengguna Suzuki di sini biar silaturahmi juga terjaga kemudian komunikasi antara dealer dan konsumen tetap terjalin," kata Hendra.

Dia berharap dengan kegiatan Beach Party Suzuki Family Fun Fair bisa meningkatkan brand image Suzuki Jagorawi di Bangka Belitung yang tidak hanya konsen di penjualan kendaraan tetapi juga untuk menjalin komunikasi dengan semua pengguna kendaraan Suzuki dan informasi dari dealer ke konsumen bisa tersampai dengan baik.(*)