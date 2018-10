Pernikahan Kedua Ruhut Sitompul Sempat Heboh, Setelah 10 Tahun Begini Potret Nasib Keluarganya

BANGKAPOS.COM -- Ruhut Sitompul yang sering menuai kontroversi lewat cuitan-cuitannya terkait sikap politik ternyata seorang kepala keluarga yang baik.

Ruhut Sitompul yang awalnya terjun di dunia hiburan terkenal berkat peran Poltak di sinetron Gerhana diketahui menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Diana Leovita.

Pernikahan kedua mantan politisi Partai Demokrat dengan Diana ini terjadi pada Mei 2008.



Dari hasil pernikahan keduanya ini yang kini sudah berlangsung 10 tahun, Ruhut Sitompul memiliki dua orang anak, Sarah Suci Alicia dan Owen Caprio.

Di saat sibuk dengan dengan tugas politiknya, Ruhut Sitompul bahkan sempat meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga tercinta.

Hal tersebut terlihat dari foto Ruhut Sitompul bersama istri dan anak-anaknya yang dilansir dari laman Instagram sang istri tercinta, Diana Ruhut.

Dalam foto ini, Ruhut Sitompul, istri dan kedua anaknya sedang duduk-duduk makan bersama di sebuah restoran mewah.

Ruhut Sitompul pun tampak mengenakan kemeja batik warna biru.

"Sometimes I just look up and say "I Know that was you,GOD...Thank you for everything," tulis istri Ruhut Sitompul lewat akun Instagram pribadinya @dianaruhut, Senin (15/10/2018).

(Kadang-kadang saya hanya melihat dan berkata, "Saya tahu itu Kau, Tuhan ... Terima kasih atas segalanya)