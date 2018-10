Ariana Grande Tutupi Tato Bertulis Nama Mantannya dengan Plester Penutup Luka

BANGKAPOS.COM - Ariana Grande mencoba untuk menutupi segala hal yang mereferensikan mantan tunangannya, Pete Davidson, termasuk tato di jarinya.

Diberitakan TMZ, pada Rabu (17/10/2018), saat tampil di acara 'The Wizard and I' di New York Selasa (16/10/2018) lalu, ia nampak menutupi jari manisnya yang terdapat tato "Pete" dengan plester penutup luka.

Setelah resmi bertunangan dengan Pete, Ariana memang sempat membuat tato nama "Pete" di jari manis tangan kirinya, tepat di atas cincin tunangan yang seharga Rp 1,5 miliar.

Ariana Grande tutupi tato 'Pete' di jari manisnya dengan plester penutup luka (www.tmz.com)

Penampilan itu juga merupakan penampilan pertama Ariana setelah dikabarkan putus dari Pete.

Di hari yang sama, Pete pun rencananya akan tampil di dalam acara komedi di Temple University, namun ia dikabarkan membatalkan kehadirannya.

Dalam sebuah postingan yang ternyata sudah dihapus oleh Ariana, diva pop itu berkata bahwa ia sedang berusaha keras untuk menghadapi kondisinya saat ini.

Ariana pun juga sudah mengembalikan cincin tunangan dengan mata berlian 3.03 karat yang diberikan Pete.

Cincin itu seharga 100 ribu dolar AS atau senilai Rp 1,5 miliar.

Meski Ariana menutup tato dan mengembalikan cincin pemberian Pete, ia tidak mengembalikan babi mungil yang dibelinya bersama Pete.

Foto babi kecil berbulu cokelat yang diberi nama Piggy Smallz diunggah Ariana di akun Instagram-nya @arianagrande pada Sabtu (13/10/2018).

Sebelumnya diberitakan bahwa Pete dan Ariana mengumumkan pertunangan mereka pada bulan Mei 2018.

Pengumuman itu dinilai begitu cepat lantaran hanya terjadi selang beberapa minggu setelah mereka berpacaran, dan pindah bersama.

Hubungan asmara mereka juga baru berjalan sekitar 5-6 bulan.

Seorang sumber yang dekat dengan kedua mantan pasangan itu sempat menyebut jika kepergian mantan kekasih Ariana, Mac Miller, menjadi penyebab kandasnya hubungan asmara mereka.

Hal ini terjadi lantaran suasana hati Ariana yang jadi suram seketika setelah kehilangan Mac. (TribunWow.com/Ifa Nabila)