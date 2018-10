Sikap Mulan Jameela Saat Ahmad Dhani Jadi Tersangka, Tetap Posting Endores Tapi Ngaku Bingung

BANGKAPOS.COM - Ahmad Dhani resmi ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jatim terkait kasus pencemaran nama baik.

Penyidik Polda Jawa Timur menetapkan musisi Ahmad Dhani Prasetyo sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik tersebut terkait "vlog idiot" yang tersebar melalui akun media sosialnya pada 26 Agustus 2018 lalu.

Kasus ini bermula saat pentolan Band Dewa 19 itu dilaporkan Koalisi Bela NKRI. Ahmad Dhani jadi tersangka, Mulan Jameela memposting fotonya di akun instagram pribadinya.

Dalam vlog, Dhani menyebut kelompok penolak deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya pada 26 Agustus lalu dengan kata-kata "Idiot."

Video tersebut viral melalui akun Instagram Ahmad Dhani.

Saat dikonfirmasi mantan suami Maia Estianty itu menyatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan sebagai hal yang keliru.

Menurut Dhani, polisi tidak memahami, ujaran kebencian sebenarnya.

"Polisi tidak paham, ujaran kebencian itu adalah pernyataan kebencian kepada sesuatu yang baik."

"Pernyataan kebencian kepada sesuatu hal yang buruk itu bukan ujaran kebencian," kata Dhani saat dihubungi Kamis (18/10/2018) siang.

Penetapan status tersangka itu, lanjutnya, adalah bentuk kriminalisasi.

"Kok dilarang membenci sesuatu yang buruk?" lanjut suami penyanyi Mulan Jameela ini.

Bila pada penetapan dirinya tersangka, Ahmad Dhani 'sibuk' di Instagram dengan mengunggah sederet postingan, lain halnya dengan sang istri.

Dari penelusuran Tribunnews.com, Mulan Jameela terakhir mengunggah potret dirinya pada Rabu (17/10/2018) di akun Instagram pribadinya, @mulanjameela1.

Dalam foto itu, pelantun Makhluk Tuhan Paling Seksi itu rupanya tengah mempromosikan produk busana yang ia kenakan.

Ia mengenakan dua busana panjang, berbeda warna.

Sayangnya, Mulan mengaku jika dirinya bingung membuat keterangan atau caption foto terbarunya tersebut.

"Bingung ngasih caption nih..," tulis Mulan Jameela.

Tak hanya itu, Mulan juga menggunakan fitur Comment Controls.

Fitur di Insatagram ini memungkinkan pengguna memilih siapa saja yang bisa berkomentar di postingan mereka.

Pilihannya beragam, bisa semua orang (everyone), orang yang diikuti dan pengikut (people you follow and your followers), hingga spesifik orang yang diikuti saja, atau para pengikut saja.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)