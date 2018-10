Terbaru, Cek Secara Berkala Pengumuman Seleksi Administrasi di Sscn.bkn.go.id hingga 21 Oktober

BANGKAPOS.COM - Badan Kepegawan Negara (BKN) menekankan calon pelamar mengecek pengumuman seleksi administrasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di Sscn.bkn.go.id.

Pengumuman seleksi administrasi berkahir hingga 21 Oktober 2018, calon pelamar dapat mengecek secara berkala.

Hal itu diumumkan BKN melalui situs resminya di Twitter pada Rabu (18/10/2018).

"#SobatBKN pejuang #CPNS2018, pengumuman Seleksi Administrasi maksimal 21 Oktober."

"Cek berkala dg login di SSCN, atau kanal informasi instansi yg dilamar."

"Selamat bagi yg sudah dinyatakan lulus. No matter happens, minin loves you all." tulis @BKNgoid.

Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, tahap selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Pelamar akan menerima jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 21-25 Oktober 2018.

Pelaksanaan SKD akan berlangsung pada 26 Oktober hingga 17 November 2018.

BKN juga membeberkan kisi-kisi soal tes SKD.

Soal SKD terdapat tiga bidang yakni Tes Wawancara Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Keprinadiam (TKP).

"Untuk Tes Wawasan Kebangsaan dalam SKD, #SobatBKN pejuang #CPNS2018 akan diuji ttg hal berikut. Mengapa ini perlu? Karena kalian adalah calon perekat NKRI, penjamin kesatuan & persatuan bangsa." tulis @BKNgoid.

"Selanjutnya Tes Intelegensia Umum dlm SKD dibuat u/ mengukur seberapa cakap #SobatBKN dlm logika, verbal, figural & analisis, memecahkan masalah dg inovasi baru. Ingat, kalian adalah calon smart ASNers." tulis @BKNgoid.

"Akhirnya, Tes Karakteristik Pribadi dlm SKD bertujuan melihat kemampuan #SobatBKN beradaptasi, bekerja scr tim, IT, pelayanan, karakter, integritas, kemampuan menahan sebaran hoax & SARA dll." tulis @BKNgoid.

Soal SKD terdiri dari 35 soal TWK, 30 TIU, dan 35 TKP.

Satu soal benar bernilai 5 poin sedangkan jika salah bernilai 0 pada bidang TWK dan TIU.

Sedangkan untuk soal TKP setiap jawaban bernilai 1-5.

Untuk memenuhi ppassing grade formasi umum cukup menjawab benar 15 TWK, 16 TIU, dan 19 TKP bernilai 5.

