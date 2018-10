Catat Tanggalnya! Drama Baru Song Hye Kyo Dan Park Bo Gum Akan Tayang Bulan Depan

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM - Setelah sukses membintangi drama yang berjudul Descendants Of The Sun, kini Song Hye Kyo kembali

membintangi serial drama Korea terbaru.

Eits, kali ini Song Hye Kyo akan dipasangkan dengan Park Bo Gum bukan dengan suaminya Song Jong Ki.

Drama Korea yang berjudul 'Boyfriend' tersebut rencananya bakal tayang akhir November nanti lho!

Nantinya, 'Boyfriend' akan ditayangkan dua kali dalam seminggu pada hari Rabu dan Kamis.

Menurut sumber dari TvN, drama Boyfriend ini bakal tayang mulai tanggal 28 November nanti.

Sebagai bocoran, kisah dari drama ini menceritakan tentang romansa Cha Soo Hyun (diperankan oleh Song Hye Kyo), yang tidak

pernah memiliki kesempatan membuat keputusan untuk dirinya sendiri sepanjang hidupnya dengan Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum),

seorang pria yang memiliki jiwa yang tulus.

Dalam drama tersebut, Song Hye Kyo merupakan anak pejabat dan mantan istri dari seorang konglomerat.

Sementara, karakter yang diperankan oleh pemain Reply 1988, Park Bo Gum adalah sosok pria yang polos dengan kehidupan

yang sederhana.

Nantinya, drama 'Boyfriend' akan menggantikan jadwal tayang drama 'The Stars Have Left Your Eyes'.

Catat tanggalnya ya Kpoeprs!

