Tak Seperti Lionel Messi, Ternyata Ini Alasan Cristiano Ronaldo Enggan Punya Tato

BANGKAPOS.COM - Ternyata ada alasan mengejutkan di balik keputusan Cristiano Ronaldo untuk tidak bertato. Tato memang menjadi seni yang sangat banyak digemari pesepak bola kondang dunia. Pesepak bola yang digadang-gadang menjadi saingan Ronaldo, Lionel Messi, juga termasuk penggemar seni rajah tubuh tersebut. Pemain Barcelona itu memiliki tato yang menutupi seluruh lengannya. Namun, saat pesepakbola lain berlomba-lomba menutupi tubuhnya dengan tato, Cristiano Ronaldo sengaja memilih untuk tidak menghiasi tubuhnya dengan tinta permanen. Ronaldo rupanya menyimpan alasan mulia di balik keputusan ini. Pria berusia 32 tahun ini memutuskan untuk tidak akan pernah mentato tubuhnya karena ia secara rutin mendonorkan darah. Di banyak negara, tato dapat mempengaruhi kelayakan seseorang untuk mendonorkan darah karena adanya risiko kontaminasi silang. Jarum tato dapat menularkan penyakit-penyakit berbahaya seperti Hepatitis B dan HIV yang bisa ditularkan melaui donor darah. "Saya tidak memiliki tato karena saya sering menyumbangkan darah," kata Ronaldo kepada Diretta News.

Dibalik gaya hidupnya yang glamor, Ronaldo sangat aktif dalam kegiatan sosial. Bahkan pada 2015 Ronaldo dinobatkan sebagai atlit paling dermawan.

Pada Juni 2016, dia menyumbangkan bonus juara Champions League sebesar 600.000 Euro untuk amal.

Satu bulan setelah memenangkan Piala Euro bersama Portugal, dia menyumbangkan bonus £ 275.000 kepada Yayasan Kids Cancer.