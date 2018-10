Setelah 8 Tahun Penantian, Yoo Jae Suk Dikaruniai Anak Kedua

BANGKAPOS.COM - Nama Yoo Jae Suk pasti sudah tidak asing di telinga para penggemar Running Man.

Yoo Jae Suk merupakan bintang Korea yang berprofesi sebagai pembawa acara.

Setelah menikah Na Kyung Eun, Yoo Jae Suk kini dikaruniai buah hati kedua setelah 8 tahun penantian.

Dilansir dari laman wikipedia, Yoo Jae Suk telah menikahi istrinya yang berprofesi sebagai penyiar pada 6 Juli 2018.

Anak pertama Yoo Jae Suk dan Na Kyung Eun yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Yoo Ji Ho pada tahun 2010.

Setelah 8 tahun penantian, kini Yoo Jae Suk mengumumkan kabar kebahagiaannya lantaran sang istri telah melahirkan anak keduanya pada Jumat, 19/10/2018.

Kelahiran anak kedua Yoo Jae Suk dibenarkan oleh agensinya, FNC Entertainment.

"Istri Yoo Jae Suk, Na Kyung Eun melahirkan seorang bayi perempuan pada Jumat 19 Oktober pagi di sebuah rumah sakit di Seoul," kata FNC Entertainment, seperti yang dilansir Grid.ID dari Soompi.

Kabar bahagia tersebut turut disambut oleh para fans dari Yoo Jae Suk.

Dalam laman instagram @jaesukkie1408 kabar bahagia tersebut tampak turut dibagikan.