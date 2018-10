Inilah Profil Todd Rivaldo Ferre Pemain Timnas U-19 Sumbang 3 Gol lawan Qatar

BANGKAPOS.COM-- Todd Rivaldo Ferre menampilkan salah satu performa individu terbaik kala mencetak trigol setelah masuk dari bangku cadangan kala timnas u-19 Indonesia bermain 6-5 lawan timnas u-19 Qatar di ajang fase grup Piala Asia U-19 2018 ini, Minggu (21/10/2018).

Todd Rivaldo Ferre masuk ke lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno saat timnas u-19 Indonesia tertinggal 1-6.

Namun, ia mencetak gol indah dari tembakan bebas hanya 10 menit setelah masuk ke lapangan dan memberi suntikan semangat bagi para pemain timnas.

Ia lalu menyusul gol tersebut dengan dua gol solo brilian yang memberikan harapan bagi timnas u-19 Indonesia.

Sayang, timnas U-19 masih harus mengakui keunggulan timnas u-19 Qatar di laga Piala Asia U-19 ini.

Todd Rivaldo Ferre merupakan pemain terbaik Liga 1 U-19 musim 2017.

Todd Rivaldo Ferre mencetak gol tendangan bebas indah yang menjadi penentu laga saat tim U-19 Persipura menumbangkan tim u-19 Persib pada final Liga 1 U-19 2017.

Performa itu pun membuatnya dipanggil mengikuti Piala AFF U-19 2018 di Sidarjo, awal Juli lalu bersama rekan setimnya, Gunansar Mandowen dan David Rumakiek.

65' WHAT. A. GOAL.



Todd Rivaldo gets one back for Indonesia from a sublime free-kick. The Qatari goalkeeper could have done better though.