Bambang Patijaya Berikan Solusi Tingkatkan Daya Tarik Pariwisata Babel

BANGKAPOS.COM--Diperlukan banyak hal untuk memajukan sektor pariwisata. Sebagai salah satu tokoh pemuda Bangka Beltung (Babel), Bambang Patijaya, mengatakan, untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Babel terdiri dari tiga unsur, yakni what to see, what to do, dan what to buy.

Menurut Bambang dibutuhkan tiga unsur tersebut agar pariwisata Babel lebih maju.

Pertama what to see, yakni nilai plus apa yang dapat dilihat di daerah pariwisata Babel, sehingga para wisatawan tertarik untuk menjadikan Babel sebagai destinasi wisata.

"Jadi what to see-nya itu, apa yang mau dilihat oleh orang-orang yang mau berlibur ke Babel? Yakni pemandangan alamnya misal, kita punya pantai yang indah gitu kan, bersih dari sampah pantainya. Ini kan jadi nilai lebih dari sebuah tujuan pariwisata," ujar Bambang saat ditemui di di Tanjung Pesona, Sungailiat, Senin (22/10/2018).

Yang kedua adalah what to do, yakni apa yang bisa dilakukan oleh wisatawan ketika berlibur ke Babel.

Tentu kegiatan yang ditawarkan harus menarik, yang dapat membuat wisatawan baik lokal maupun mancanegara merasa spesial dan nyaman saat berlibur ke Babel.

"Ngapain aja disitu oh ternyata kita bisa bermain permainan air, oh ternyata kita disambut dengan tari-tarian lokal saat berlibur ke Babel, Oh ternyata kita bisa makan makanan khas Babel. Itu suatu hal yang menarik, tidak dimungkiri itu," tutur Bambang.

Terakhir, lanjut Ketua Perhimpunan Hotel & Restoran Indoneia (PHRI) Babel itu mengatakan, what to buy.

Yakni, apa yang bisa dibeli oleh wisatawan yang berlibur ke Babel yang kemudian dijadikan oleh-oleh.

Tentu ini menjadi penutup liburan para wisatawan saat sedang berlibur. Membeli oleh-oleh.

"What to buy-nya adalah cinderamatanya apa? Sehingga kita bisa kasih oleh-oleh. Nah hal seperti ini harus komplit sehingga saling support agar menjadikan Babel ini destinasi yang menarik dan itu by design tidak mengalir begitu saja," tutup Bambang.(*)