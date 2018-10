Barongsai dan Tarian Sambut Yachter di Pantai Tanjung Pesona Sungailiat

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM -- Atraksi Barongsai dan Tari Sambut menyambut kedatangan para yachter yang ikut Wonderful Sail Indonesia, Selasa (23/10/2018) di Tanjung Pesona Beach Resort and Spa Sungailiat.

Mereka mendapat kalungan kain cual dari Wakil Bupati Bangka Syahbudin bersama Ketua PKK Kabupaten Bangka Yusmiati Mulkan, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Asep Setiawan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka serta General Manajer Tanjung Pesona Then Yohanes yang menyambut kedatangan para yachter tersebut.

Wonderful Sail To Indonesia 2018 ini diikuti sebanyak 120 kapal layar dari 15 negara dengan menyinggahi 53 destinasi di wilayah perairan Indonesia termasuk Pantai Tanjung Pesona Sungailiat.

Diakui General Manajer Tanjung Pesona Then Yohanes Wonderful Sail To Indonesia ini menjadi wisata kapal yacht terpanjang di dunia yang melintasi jalur terbaik sepanjang 7.000 kilometer di perairan nusantara.

Reli kapal layar dunia ini berlangsung selama lima bulan dari Juni hingga November 2018 atau saat cuaca paling baik di perairan garis khatulistiwa.

Wonderful Sail To Indonesia terdiri dari lima rally di kapal layar dunia yaitu Wonderful Sail Anambas Natuna, Wonderful West Kalimantan Rally, Back To Down Under Rally, Wonderful Sail2 Indonesia, Wonderful Sail To Indonesia.

"Pantai Tanjung Pesona sebagai salah satu tempat destinasi wisata Wonderful Sail saat ini. Semoga sudah diketahui menjadi salah satu koordinat dari seluruh komunitas kapal layar sehingga ikut serta mempromosikan wisata Pulau Bangka khususnya Pantai Tanjung Pesona ini sebagai salah satu tempat destinasi wisata bahari di Indonesia secara internasional," ungkap Yohanes.

Pihaknya berharap kegiatan tersebut bisa diagendakan terus-menerus yang masuk ke dalam program kerja dinas kebudayaan dan pariwisata baik provinsi maupun kabupaten sehingga dapat meningkatkan wisatawan mancanegara ke Babel khususnya ke Pulau Bangka.