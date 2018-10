Ed Sheeran Akan Lakukan Tour di Sejumlah Negara Asia, Apakah Indonesia Salah Satunya?

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM - Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran akan kembali mengadakan konsernya ke benua Asia.

Dalam poster yang tersebar di akun Instagram @aegpresentsasia, Ed Sheeran akan melakukan konser di 3 negara yakni Korea,

Singapore, dan Thailand.

Konser yang akan digelar pada April 2019 ini diperkirakan akan dilakukan di beberapa negara lain di Asia.

Sebab pada pengumuman itu tertulis "More cities and dates to be announced soon.

Yang artinya akan ada lagi pengumuman terkait negara mana saja yang akan didatangi Ed Sheeran.

"TOUR BARU: Ed Sheeran mengumumkan tanggal stadium tur 2019 terbaru di benua Asia!! Akan dilaksanakan sepanjang April

dan Mei 2019. Kota lain dan tanggalnya akan diumumkan segera," tulis akun @aegpresentasia.

Hal itu pun membuat penggemar Ed Sheeran di Indonesia tak putus asa.

Kemungkinan masih ada harapan Ed Sheeran akan menyambangi Indonesia dalam konsernya.

Sebelumnya pada tahun lalu Ed Sheeran dijadwalkan akan konser di Asia, salah satunya Indonesia.

Namun ia membatalkan konser itu karena mengalami kecelakaan saat bersepeda.