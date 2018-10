Preview Manchester United Vs Juventus, Sambutan untuk CR7 hingga Tiga Pilar Absen

BANGKAPOS.COM -- Kepulangan Cristiano Ronaldo ke Old Trafford pada laga Manchester United melawan Juventus FC di Grup G Liga Champions jadi perhatian saat ini. Sambutan hangat sepertinya akan dirasakan Cristiano di Kota Manchester.

Cristiano pun mengunggah foto di akun instagram saat ia berada di lorong di Old Trafford.

"Thanks for the warm welcome. Always feel at home here (Terima kasih atas sambutan hangatnya. Selalu merasa betah di sini -red)," tulis Cristiano.

Melalui laman resmi klub, Cristiano mengungkapkan emosinya karena bisa hadir di Manchester.

"Kembali ke Manchester untukku adalah emosi yang hebat, ketika ada undian aku langsung berpikir tentang seberapa baik aku di sini, betapa aku menang dan kasih sayang yang aku terima dari semua orang dan khususnya dari Sir Alex Ferguson, yang aku kirim pelukan besar," kata Cristiano.

Sementara itu Jose Mourinho telah mendesak pemain Manchester United-nya untuk menyalurkan "kemarahan" kebobolan akhir melawan Chelsea ke pertandingan Liga Champions mereka dengan Juventus pada Selasa malam.

United saat ini duduk di urutan kedua di Grup G - dua poin di belakang Juventus - menjelang double-header mereka dengan juara Serie A.

Hasil imbang tanpa gol melawan Valencia awal bulan ini memasukkan Mourinho ke pertandingan kandang keempat berturut-turut tanpa kemenangan untuk pertama kalinya dalam karir manajerialnya.

Namun, Mourinho telah melihat respon dari timnya sejak tertinggal 2-0 pada babak pertama melawan Newcastle, dan Portugis ingin para pemainnya untuk melanjutkan kebangkitan mereka melawan Juventus.

"Ada perasaan yang kontradiktif setelah pertandingan Chelsea," kata Mourinho pada konferensi pers hari Senin.