Bahar Buasan Perjuangkan RUU yang Menyelamatkan Nasib Petani

BANGKAPOS.COM--Anggota DPD RI Dapil Bangka Belitung (Babel) Bahar Buasan bersama Senator lainnya sedang memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) yang bertujuan menyelamatkan petani lokal.

Yaitu melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) inventarisasi materi penyusunan RUU tentang Kedaulatan Pangan.

Bahar Buasan mengatakan saat ini Indonesia masih jauh dari kata kedaulatan pangan, masih banyak dilakukan impor pangan oleh pemerintah.

Bahar Buasan mengatakan seharusnya pemerintah memfokuskan pada pengembangan sektor pangan dalam negeri.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia, GAPMMI, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung DPD RI.

“RUU ini sebenarnya bukan anti impor, tetapi bagaimana caranya kita memproteksi sektor-sektor pangan nasional. Baik yang besar ataupun yang kecil kita kuatkan, Agar harga produksi petani bisa maksimal sehingga petani lokal akan merasa diuntungkan.” Ucap Bahar Buasan.

RUU ini diharapkan akan menjadi undang-undang yang bisa melingkupi Undang-Undang terkait lainnya seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“Pelingkupan ini diharapkan bisa memudahkan pencapaian kedaulatan pangan di Indonesia, bahkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di luar negeri,” imbuh Bahar Buasan.

Selain itu, Bahar Buasan juga menyampaikan dalam forum, bahwa di daerah-daerah masih banyak terdapat lahan yang kosong yang dapat dijadikan lahan pertanian.

Namun menurutnya, pemerintah belum memaksimalkan lahan itu.

“Contohnya di Bangka Belitung, tanah dan lahan masih luas. Tetapi bagaimana upaya kita untuk menggerakkan masyarakat untuk bertani,” imbuhnya.

Bahar Buasan juga mengatakan, setiap komponen pemerintah harus berpihak kepada masyarakat.

Bagaimana caranya agar masyarakat dapat merasa dilindungi dengan adanya RUU yang sedang mereka Perjuangkan.

Tak hanya itu, Bahar Buasan juga berharap dengan disahkannya undang-undang kedaulatan pangan itu berakibat sejahteranya petani lokal.

“RUU ini kita buat agar masyarakat bisa mendapatkan keuntungan sampai panen. Kalau sudah begitu, maka masyarakat akan semangat bercocok tanam karena kebutuhan mereka terpenuhi,” tutup Bahar Buasan.(*)