Sempat Dituding Punya Anak, Via Vallen Ngaku Akan Menikah pada Sabtu, Ini Fakta Sebenarnya

Via Vallen

BANGKAPOS.COM - Pedangdut Via Vallen tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan.

Pedangdut asal Sidoarjo ini mengaku akan menikah pada hari Sabtu.

Hal ini diucapkan Via saat menjawab pertanyaan netizen di fitur Ask the Question pada akun instagramnya.

Seorang netizen menanyakan kepadanya kapan dia akan menikah.

"Kapan Rabi (menikah)," tanya netizen yang diunggah di instagram story Via, Senin (22/10/2018).

Pedangdut bernama asli Maulidia Octavia ini langsung menjawab.

"Rabine dino Sabtu (nikahnya hari sabtu-red)," kata Via dengan suara mantap.

Via Vallen lantas berseloroh.

Ia mengatakan Sabtu yang dimaksud bisa minggu kemaren ataupun tahun depan.

Menurutnya yang penting adalah hari Sabtu.