Ari Lasso Dilarikan Pakai Ambulance, Sosok Ini Jadi Juru Selamat Sehingga Konser Tak Batal

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Ari Lasso dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulance. Mantan vokalis Dewa 19 itu dikabarkan sakit dan harus membatalkan shownya.

Kabar sakitnya Ari Lasso diposting oleh akun gosip Lambe Turah.

Akun itu memposting saat-saat Ari Lasso dibawa menggunakan ambulance.

Akun tersebut juga menampilkan Ari Lasso sedang berada di ruang perawatan.

Sementara itu Ari Lasso melalui akun instagramnya mengungkapkan kabar untuk pertama kalinya ia membatalkan show.

Pihak EO dan Venue mengerti keadaan Ari Lasso.

Pada show itu, Once Mekel menggantikannya sebagai penyanyi.

"Sepanjang karier, td mlm adlh pertama kali membatalkan diri show krn a sebuah kondisi yg gk memungkinkan. Thanx temen2 EO n Venue utk pengertiannya..thx to my bro @oncemekelofficial yg bisa gantiin dadakan," tulis Ari Lasso.

Ari Bernardus Lasso (lahir di Madiun, 17 Januari 1973; umur 45 tahun) adalah penyanyi berkebangsaan Indonesia. Pria berambut gondrong ini pernah tercatat sebagai vokalis grup band Dewa 19 (1991-1999) yang akhirnya ia keluar dan menjalani karier sebagai penyanyi solo.

Dilansir wikipedia, di awal karirnya Ari Lasso pertama kali membentuk Outsider Band sewaktu sekolah di SMA Negeri 2 Surabaya bersama Wawan Juniarso (drummer Dewa) Piyu(gitaris Padi).