Tubuh Aktor Serial GOT Ini Bak Raksasa Saat Nikahi Kekasihnya yang Terlihat Mungil

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie gusti Saleha

Hafþór Björnsson yang merupakan pemeran 'The Mountain' dalam serial Game of Thrones (GOT), telah

menikah dengan pacarnya yang bernama Kelsey Henson.

Satu yang mencuri perhatian dari pasangan ini adalah perbedaan ukuran tubuh mereka berdua.

Tubuh Björnsson seperti raksasa bagi kekasihnya itu.

Björnsson punya tubuh besar berotot dengan tinggi lebih dari dua meter dan berat badan mencapai 180 kg, sementara Kelsey

hanya memiliki tinggi sekitar 155 cm.

Pasangan ini bertemu tahun lalu di Kanada, saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah setelah pacaran beberapa lama.

Saat bertemu, Kelsey merupakan pelayan di sebuah bar yang mengadakan kompetisi angkat beban, dan Björnsson salah satu

peserta pertandingan tersebut.

Dari situlah awal mula perkenalan mereka.

Kelsey sendiri mengaku tidak mempermasalahkan perbedaan tinggi mereka karena dia yakin kalau baik dirinya ataupun

Björnsson sama-sama mencintai dengan tulus.

Terlebih, dia sering digendong oleh Björnsson yang sering disebut sebagai salah satu pria terkuat di dunia.