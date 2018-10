Keluarga Selebriti Kardhasians 'Terciduk' di Bali, Warga Penasaran Aktivitas Mereka

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Keluarga selebriti Kardhasians kerap menarik perhatian dunia, tidak hanya tentang karya dan kesuksesan bisnis.

Melainkan, juga kehidupan glamor dan sejumlah kontrovesinya.

Baru-baru ini, keluarga selebriti itu secara mengejutkan tertangkap kamera sedang berada di Bali.

Melalui postingan yang di unggah oleh akun @lambe_turah keluarga Kardhasian kedapatan tengah berada di Bali.

Tampaknya, mereka sedang menjalani sebuah syuting karena kehadiran mereka diikuti banyak kamera.

Dapat dilihat dalam foto tersebut ada Kim Kardhasian, Kourtney Kardhasian dan Khloe Kardhasian.

Berdasarkan penelusuran pada instagram ketiganya belum ada unggahan terbaru tentang aktivitas di Bali.

Postingan tersebut menuai banyak komentar dari warganet yang penasaran alasan Keluarga Kardhasians di Bali.

romiswdi: Wiihh shooting reality show ini mah

gizkiaud : ini sekalii kalinya akhirnya gw komen di lamtur aselikk krn ngepost kardashian maygaaaat! someone peuhlisss take me to bali rightnooow

cravinghugss : DEMI APA WOY MEREKA DI BALI??? ANJIR GUA MAU KESANA

pensil92 : Mungin kim penasaran dgn bali, kemarin pas jumpa dgn syhrini di jepang kan syahrini nanya tau indonesia gak? Dia bilang nggak truss di tanyain ulang sama syahrini tau bali nggak? Dia bilang tau tapi belum pernah, nah mungkin ini rasa penasarann si kim selama ini dgn bali akibat pancingan manja si syahriniiii, hahhh.

(*)