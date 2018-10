Lagu Baru Kolaborasi BTS dan Steve Aoki Raih Tangga Lagu Tertinggi di Berbagai Negara

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM - Grup Boyband asal Korea Selatan, BTS atau Bangtan Boys, tak henti-hentinya memberikan kejutan bagi para Army

(sebutan untuk fans group BTS).

Pasalnya prestasi yang ditoreh oleh 7 orang lelaki tampan ini bukan hanya dari sisi dunia musik saja.

Beberapa waktu lalu, BTS sempat diundang untuk menjadi pembicara di salah satu pertemuan yang diadakan oleh UNICEF.

Hal itu dikarenakan boyband ini mengkampanyekan sebuah pesan positif dalam mini album mereka yang bertajuk 'Love Yourself'.

Setelah pidato yang disampaikan oleh RM BTS, Kim Nam-joon tersebut disampaikan, banyak dari artis-artis terkenal meretweet dan

menyampaikan apresiasi mereka terhadap apa yang telah dilakukan oleh BTS.

Tak sampai disitu saja, para Army kembali dibuat histeris dengan keluarnya lagu terbaru BTS yang berkolaborasi dengan musisi asal

Amerika Serikat, Steve Aoki, dalam lagu yang berjudul 'Waste it on Me'.

Irama musik yang sangat mencerminkan jiwa muda dengan beat yang membuat pendengar ingin menggerakkan badan pun seketika

menduduki tangga-tangga lagu teratas di beberapa negara tak berapa lama setelah dirilis.

Bahkan di aplikasi musik Spotify, 4 jam setelah rilis, Waste it on Me berhasil mencapai sebanyak 1 juta streams.

Lagu ini merupakan lagu ketiga BTS bekerjasama dengan Steve Aoki. Sebelumnya, mereka pernah berkolaborasi dalam lagu 'MIC Drop' dan

'The Truth Untold'.