Dituding Penyebab Cerainya Nafa Urbach dan Zack Lee, Ini Pengakuan Blakblakan Rahma Azhari

BANGKAPOS.COM - Nama Rahma Azhari kembali jadi perbincangan setelah foto mesranya dengan aktor Zack Lee terungkap di media sosial.

Rahma yang ternyata kekasih pertama Zack Lee disebut-sebut sebagai penyebab perceraiannya sang aktor dengan artis Nafa Urbach.

Kabar itu langsung dibantah adik Ayu Azhari ini.

"Namanya juga netizen Indonesia, mana ada yang enggak nyinyir ya. Aku sih enggak ambil pusing sama apa yang mereka sebutkan. Jadi pihak ketiga lah, aku bukan orang ketiga by the way, aku hanya teman," ujar Rahma saat ditemui di Gedung Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018).

Rahma mengakui, Zack Lee adalah mantan kekasihnya dan kini hubungan keduanya hanya sebatas teman.

"Dia memang mantan pacarku dari dulu kita berdua pacaran dari sama-sama masih muda. Cinta pertama gitu. Tapi ya sudah gitu aja, aku enggak ada apa-apa, ya memang best friend. Apapun itu bukan masalah pernikahan," kata Rahma.

Menurut Rahma, hubungannya dengan mantan istri Zack, Nafa Urbach juga baik-baik saja

"Aku sama Nafa baik-baik aja ya. Enggak ada masalah juga. Mungkin awal-awal saja kali ya. Kayak Zack dulu bilang dia pernah jadi pacar Rahma Azhari gitu. Enggak ada masalah, enggak ada apa-apa," papar Rahma lagi.

Tak Terikat Lelaki

Rahma Azhari mengakui kini dia sudah kembali sendiri dan tak menjalin hubungan spesial dengan seseorang.