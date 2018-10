Info Terbaru tentang WhatsApp, Buka WA Bakal Diminta Sidik Jari atau Foto Wajah

BANGKAPOS.COM - Layanan pesan singkat WhatsApp bakal melengkapi fitur keamanannya dengan dukungan TouchID dan FaceID. Setidaknya begitu temuan WABetaInfo yang rekam jejaknya terbilang kredibel.

Dengan dukungan TouchID dan FaceID, pengguna memiliki lebih banyak opsi untuk menjaga privasi obrolan di WhatsApp. Sebab, untuk membuka aplikasi, pengguna perlu memasukkan data sidik jari atau wajah yang telah diregistrasi.

Hanya saja, kemampuan ini eksklusif bagi pengguna iPhone saja, karena TouchID dan FaceID sendiri cuma tertera di perangkat mobile buatan Apple itu.

Sifarnya pun opt-in, di mana pengguna bisa memilih mengaktifkan atau menon-aktifkannya melalui tab “Privacy”, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Sabtu (27/10/2018), dari GadgetsNow.

Baca: Sekarang Bisa Video Call Empat Orang Sekaligus di WhatsApp, Ada juga Fitur Group Voice Calling

Sejauh ini dukungan untuk TouchID dan FaceID masih dalam tahap pengembangan. Belum jelas kapan WhatsApp akan benar-benar merilisnya bagi para pengguna iOS.

WABetaInfo TouchID untuk WhatsApp

Diketahui, TouchID merupakan fitur keamanan yang tersemat pada sembilan model iPhone, yakni iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 7. iPhone 7 Plus, iPhone 8, dan iPhone 8 Plus.

Sementara itu, FaceID baru diperkenalkan pada iPhone X keluaran tahun lalu, lantas diteruskan pada iPhone XS dan iPhone XS Max yang meluncur pada September lalu.

WhatsApp agaknya bakal memberikan banyak perubahan untuk meningkatkan pengalaman pengguna mengobrol maya. Baru-baru ini, layanan di bawah Facebook tersebut juga dikatakan bakal menghadirkan “Dark Mode”.

Fitur tersebut sudah populer sejak Android Orea, memungkinkan antarmuka ponsel serba gelap. Gunanya untuk mereduksi mata lelah akibat kebanyakan terpapar cahaya layar yang terang.

Kita tunggu saja hingga fitur-fitur anyar WhatsApp menyapa seluruh pengguna. (Kompas.com/Fatimah Kartini Bohang)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Buka WhatsApp Bakal Diminta Sidik Jari atau Foto Wajah"