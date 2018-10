Jam Tangan Cristiano Ronaldo Bertabur Berlian, Buruh di Jakarta Kerja 534 Tahun untuk Membelinya

Captured The Sun

BINTANG sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo selepas hengkang dari Real Madrid mendapat gaji fantastis di Juventus.

Berdasar berita lansiran Daily Mirror, Ronaldo mendapat bayaran €120 juta (sekitar Rp2 triliun) untuk durasi kontrak 4 tahun.

Jika dirinci, Ronaldo akan mendapat gaji €30 juta atau setara Rp502 miliar per tahun, €2,5 juta (setara Rp41,8 miliar) per bulan, dan €576.923 (setara Rp9,6 miliar) per pekan.

Dengan uang nyaris bergunung-gunung tersebut barang branded merek apa pun di dunia ini nyaris semua bisa dibeli olehnya.

Baru-baru ini, Ronaldo jadi pusat pemberitaan lagi.

Bukan karena kasus dugaan skandal pemerkosaan, melainkan karena jam tangan yang dikenakannya.

Begini ceritanya.

Pada sesi konferensi pers menjelang laga Liga Champions yang mempertemukan Juventus dengan Manchester United (23/10), Ronaldo mengenakan sebuah jam tangan baru.

Tentu saja, karena yang memakai Ronaldo, para jurnalis pun jadi penasaran dan kepo.

Kira-kira, berapa ya harga jam tangan tersebut?

Nah, dilansir dari laman The Sun, harga asli arloji bertahta berlian tersebut mencapai 1,2 juta poundsterling atau sekitar Rp 23,4 miliar.

Jam tersebut merupakan karya Franck Muller, salah satu pembuat arloji asal Swiss yang mendunia.

Jam yang melingkar di pergelangan Ronaldo ini adalah koleksi husus Muller dengan tambahan 424 berlian putih.

Cristiano Ronaldo dan Franck Muller. (Montre24.com)

Selain Ronaldo, jam tangan ini juga pernah dibeli oleh rapper Wizkid pada bulan Juli.

Bagi Ronaldo, arloji ini boleh dibilang membuatnya naik ‘kelas’, di mana sebelumnya ia pernah terlihat mengenakan arloji senilai Rp 1,95 miliar dari Jacob & Co.

Saat itu, Ronaldo pun notabene masih sebagai brand ambassador bagi jam tangan tersebut.

Hampir pasti jam tangan cantik Ronaldo tersebut nyaris tak terbeli oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Jika boleh berandai-andai, kira-kira butuh berapa lama seorang buruh/pekekerja di Indonesia mesti menabung untuk bisa membeli jam tersebut?

Sebagai gambaran, saat ini UMR (Upah Minimum Regional) di Jakarta adalah Rp3.648.035.

Dengan asumsi seluruh gajinya ditabung maka seorang buruh/pekerja di Jakarta yang bergaji standar UMR butuh waktu 6.411 bulan atau 534 tahun untuk mengumpulkan Rp23,4 miliar.

Buruh di Solo lebih lama lagi.

Pada 2018 gaji standar UMK (Upah Minimum Kota) untuk wilayah Solo ada di kisaran Rp1.668.682.

Diia mesti menabung seluruh gajinya selama 1.182 tahun untuk bisa membeli jam tangan seperti punya Ronaldo. (Intisari)