Pertama Kali di Bangka, Dealer Honda Niaga Serahkan All New Honda Brio

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM -- Untuk pertama kalinya di Bangka, Dealer Honda Niaga Bangka wilayah Pangkalpinang melakukan penyerahan perdana sepuluh unit All New Honda Brio kepada konsumen pertamanya, Sabtu (27/10/2018).

General Manager Honda Niaga Bangka, Jumhar mengatakan All New Honda Brio menawarkan desain baru yang semakin sporty dan memberikan kesan lebih besar dibandingkan sebelumnya.

"Kami menyampaikan perhargaan sebesar-besarnya bagi konsumen All New Honda Brio di Bangka Belitung. Acara ini sekaligus menandakan dimulainya penyerahan model ini kepada konsumen dibangka," ujarnya kepada bangkapos.com

Penyerahan perdana All New Brio kepada Konsumen Bangkapos oleh Dealer Honda Niaga Bangka. (Bangkapos/Yudha Palistian)

All New Honda Brio dirancang untuk memberikan Tiga kesenangan (Three Joys) yakni kesenangan saat memiliki dan menjual kembali.

Selain itu, untuk memberikan nilai tambah kepada tiap konsumen yang melakukan pembelian All New Honda Brio berhak mendapatkan program gratis biaya jasa untuk perawatan berkala sampai dengan 50.000 KM atau 4 tahun.

Konsumen juga dapat melakukan pembelian paket hemat suku cadang, diantaranya yaitu Packet Hemat 1 (paket suku cadang untuk perawatan selama 4 tahun/50.000 kilometer) dan Paket Hemat 2 (paket suku cadang dan jasa untuk perawatan berkala selama 8 tahun/100.000 kilometer).