KEK Jadi Daya Ungkit Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangka

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Pan Budi Marwoto menyebutkan Kabupaten Bangka harus beralih ke sektor yang menjanjikan yakni pariwisata.

Dia menyebutkan jika tidak maka daya saing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) rendah karena saat ini berada di posisi ke 28 dari 34 provinsi di Indonesia.

Namun menurutnya sektor pariwisata tidak berkembang jika tidak ada daya ungkitnya.

"Daya ungkitnya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. KEK sudah diusulkan seluas 600 hektar, lahan yang clear and clean (C n C) seluas 273 hektar. Kita mengusung tema new cultural and sport tourism," kata Pan Budi Marwoto, Sabtu (27/10/2018) saat acara silaturahmi Bupati Bangka Mulkan dan Wakil Bupati Bangka Syahbudin dengan Insan Pers yang digelar Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Bangka di Resto Pantai Indah Batu Bedaun.

Menurutnya, di Indonesia baru ada 12 KEK baik bidang pariwisata, industri maupun maritin. Ia optimis Kabupaten Bangka akan menjadi KEK ke 13.

"Semua persiapan admistrasi clear menunggu jadwal paripurna di kemenko (kementerian kordinasi bidang ekonomi-red). Presiden sekarang sedang keliling menko jadi pendamping tetap. Namun dalam jadwalnya November rapat final. Presiden, menko, dewan KEK sudah beri lampu hijau," jelas Pan Budi.

Untuk itu pihaknya akan melakukan drafting peraturan pemerintah (PP). PP KEK pariwisata ini akan ditetapkan tiga tahun sekali yang akan dievaluasi.

"Belitung sekarang dalam proses evaluasi. PP KEK awal tahun sudah harys clear. Laucing-KEK nanti pada Tahun 2022 jika hasilnya sudah baik. Kita berharap pariwisata kita mendunia. Ini sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih yang ke empat," kata Pan Budi.(*)