Pengedar Narkoba Asal Malaysia Ingin Sadarkan Banyak Orang Sebelum Dieksekusi Mati

BANGKAPOS.COM - Sesi foto terakhir sebelum seseorang dieksekusi mati di Singapura telah menjadi tradisi.

Dan itulah yang dilakukan Prabu Pathmanathan (31), seorang pengedar narkoba asal Malaysia sebelum dieksekusi mati Pengadilan Singapura.

Lebih dari itu, kepada salah seorang temannya, ia ingin foto itu disebar luas sehingga orang-orang bisa belajar dari apa yang pernah ia alami.

Dilaporkan The Star pada Jumat (26/10), seperti dikutip oleh Tribun Bali, Prabu diekseskusi mati oleh negara yang dulu bernama Temasek itu.

Sebelum menjalani eksekusi, Prabu menyampaikan keinginannya yang terakhir.

Keinginan itu ia sampaikan kepada seorang teman yang mengunjunginya bersama kakaknya di hari di mana dia dieksekusi.

Baca: Warga Komplek Ini Punya Pesawat dan Landasan Pacu Sendiri, Parkirnya Pun Sampai di Depan Rumah

Seperti disebut di awal, ia ingin difoto lalu foto-fotonya itu disebarkan ke media sosial.

Salah satu akun yang menyebarkan foto-foto Prabu adalah akun Facebook 'We Believe in Second Chances'.

Akun ini mengunggah 5 foto Prabu berbagai pose, beserta keinginan Prabu.

Dengan foto itu, Prabu berharap ini bisa menyadarkan orang-orang, agar tidak pernah mencoba obat-obatan terlarang.