19 Pegawai Pajak Jadi Korban Jatuhnya Lion Air, Ini Daftar Nama Mereka

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Cukup banyak pegawai Kementerian Keuangan di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai serta Ditjen Keuangan Negara jadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 penerbangan dari Jakarta tujuan Pangkalpinang di perairan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018) pagi.

Berdasar keterangan yang Tribunnews dapatkan, ada sekitar 19 orang pegawai Kementerian Keuangan yang berada di dalam pesawat nahas dengan nomor penerbangan JT-610 tersebut.

Berikut rinciannya:

Pegawai Ditjen Kekayaan Negara:

1. Reni ariyanti - Kepala KPKNL Pangkal Pinang (DJKN)

2. Dwinanto - Kepala Seksi (DJKN)

3. M. Jufri - Kepala Seksi (DJKN)

Pegawai Ditjen Perbendaharaan Negara:

1. Abdul khaer, Kasi PPA 2 b

2. Eko Sutanto, Kasi PSAPP

3. M. Fadillah, Kasi ASPLK

4. Joyo Nuroso, Kasubag Umum KPPN pangkalpinang

5. Ahmad Endang Rochmana, Kasubag keuangan kanwil

Pegawai Ditjen Pajak:

KPP Pratama Bangka :

1. Pratomo Wira Dewanto

2. Hesti Nuraini

3. Maria Ulfa

4. Rivandi Pranata

5. Junior Priadi

KPP Pratama Pangkalpinang :

1. Achmad Sukron Hadi

2. Tri Haska Hafidi

Kasi:

1. Firmansyah Akbar (Kasi Penagihan)

2. Rr. Savitri Wulurastuti (Kasi Wk. I)

3. Ari Budiastuti (Kasi Eksten)

4. IGA Ngurah Metta Kurnia (Kasuki)

AR:

1. Nicko Yogha Marent Utama

