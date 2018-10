Pesawat Lion Air JT 610 Jatuh di Perairan Tanjung Karawang

Laporan wartawan Bangka Pos, Ira Kurniati

BANGKAPOS.COM - Pesawat Lion Air JT 610 C/S PK LQP tujuan Jakarta-Pangkalpinang, mengalami kehilangan kontak tak lama setelah take off dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, dengan posisi koordinat 05'.49'727"S

107'.07'.460"E.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pangkalpinang, Danang Priandoko, mengatakan, pihaknya mendapati laporan posisi terjatuhnya pesawat di perairan Tanjung Karawang, yang berjarak 15 mill dari Bandara Soekarno hatta.

Informasi terakhir yang dihimpun, jumlah manifest yang berada di pesawat tersebut sebanyak 189 orang, termasuk penumpang dan pesawat.

"Setelah take off, pesawat itu sempat minta RTB (return to base), yakni meminta persetujuan landing kembali ke bandara take off tadi. Setelah RTB itu, pesawat hilang kontak." ujar Danang, Senin (29/10/2018).

Pesawat Lion Air JT 610 yang berangkat dari Jakarta menuju Pangkalpinang, take off ada pukul 06.20 G. Pesawat mengalami lost contact pada pukul 06.33 G.

Pada 07.05 G diterima informasi dari VTS Tanjung Priok bahwa Tugboat AS Jaya II melihat pesawat Lion Air 610 jatuh.