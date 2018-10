Serunya Halloween Party di De Locomotief Tongaci

BANGKAPOS.COM, BANGKA - 'Hantu-hantu' bergentayangan di De Locomotief Tongaci Sungailiat saat acara Halloween Party 2018, Sabtu (27/10) malam.

Drakula, Zombie, Valak, Sundel Bolong, Suster Ngesot hingga hantu yang mengenakan baju Pengantin Bangka dengan ekspresi menyeramkan membuat para penonton ketakutan.

Selain melakukan performance di atas panggung para hantu gentayangan ini juga mendekati para pengunjung tempat wisata kreatif tersebut, dari anak-anak hingga orangtua pun berteriak ketakutan.

Selain itu juga Halloween Party yang dipandu Kidz Cassanova sebagai master of ceremony ini juga dimeriahkan dengan penampilan visi dance, fire dance, face painting, tarrot card hingga rumah hantu.

Owner De Locomotief Anton Soegito Poetra melalui Operasional Supervisor Tongaci Beach Abie Ap Prayoga, mengatakan kegiatan Halloween Party ini acara tahunan yang digelar oleh De Locomotief Tongaci. Event ini sudah tahun ketiga yang mereka gelar.

Diakuinya setiap tahun jumlah peserta yang ikut Halloween Paerty ini semakin bertambah bahkan di luar target yakni sebanyak 42 peserta.

Peserta tersebut berasal dari Sungailiat, Pangkalpinang, Belinyu, Pemali, Desa Kimak, Muntok hingga Belitung.

"Ini bukan event seBangka tetapi tembus hingga ke Belitung. Target kita sebenarnya tidak sampai ke Belitung," ungkap Abie kepada Bangka Pos Group di sela acara.

Pada event ini juga digelar lomba make up karakter dimana para peserta bebas berekspresi dengan tema hantu lokal seperti Pocong, Wewe Gombel, Tuyul, Kuntilanak maupun hantu Eropa seperti Drakula, Zombie, Vampire.

"Apa yang mereka perform kita nilai sesuai karakter. Nanti ada the best-nya seperti the best caracter, the best performance. Bagi peserta yang belum beruntung juara 1,2 dan 3 ada the best category-nya," jelas Abie.