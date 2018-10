Curhat ke Gurunya, Pramugari Lion Air JT610 Alfiani Bilang Merasa Sangat Lelah

BANGKAPOS.COM - Alfiani Hidayatul Solikah (19), satu di antaranya 5 pramugari yang bertugas dalam penerbangan pesawat Lion Air JT 610 sempat curhat kepada Rindang Wahyu Wijayanti, guru bahasa Inggris-nya saat SMA.

Tribun-Video.com melansir Kompas.com, Senin (29/10/2018), Alfi curhat kepada gurunya Minggu (28/10/2018) sehari sebelum insiden kecelakaan pesawat Lion Air JT 610.

Dia curhat kepada gurunya dalam bahasa Inggris melalui pesan WhatsApp.

Alfi mengatakan kepada gurunya, dia merasa lelah.

"So tired mom. Now i realize that work is not easy. Life is not easy dan happy is not easy. sometime behind smile is sadness

(Sangat melelahkan Ibu. Sekarang aku menyadari bekerja tidak gampang. Hidup tidaklah mudah dan gembira tidak mudah. Terkadang di balik senyum adalah duka)," tulis Alfi.

Rindang pun membalas pesan dari mantan anak didiknya di SMAN 1 Dalopo, Madiun tersebut.

"Yeah, sometimes we are forced to smile (Ya, terkadang kita dipaksa untuk tersenyum)," tulis Rindang.

Alfi pun membalas pesan dari gurunya tersebut.

"Yes Mom, actually i need happiness and freedom. I dont like pressure.