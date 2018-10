Pramugari Cantik Ngomong Begini pada Mantan Gurunya, Sehari Sebelum Lion Air JT610 Jatuh

BANGKAPOS.COM - Alfiani Hidayatul Solikah (19), satu di antaranya 5 pramugari yang

bertugas dalam penerbangan pesawat Lion Air JT 610 sempat curhat kepada Rindang

Wahyu Wijayanti, guru bahasa Inggris-nya saat SMA.

Tribun-Video.com melansir Kompas.com, Senin (29/10/2018), Alfi curhat kepada

gurunya Minggu (28/10/2018) sehari sebelum insiden kecelakaan pesawat Lion Air JT 610.

Dia curhat kepada gurunya dalam bahasa Inggris melalui pesan WhatsApp.

Alfi mengatakan kepada gurunya, dia merasa lelah.

"So tired mom. Now i realize that work is not easy. Life is not easy dan happy is not easy.

sometime behind smile is sadness

(Sangat melelahkan Ibu. Sekarang aku menyadari bekerja tidak gampang. Hidup