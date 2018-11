Blackpink Umumkan Jadwal Tour Konser Dunia, Jakarta Jadi Kota Kedua di Tahun 2019

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Blackpink, girlband asal Korea Selatan yang sedang naik daun mengumumkan secara resmi tour dunia di instagram. Sejumlah negara di Asia akan menjadi tujuan konser termasuk Indonesia.

Hal itu tentu menjadi kabar baik bagi para Blink (nama penggemar Blackpink) untuk bertemu dan dihibur Sang Idola, Kamis (1/11/2018).

Berikut jadwal tanggal dan tempat pelaksanaannya berdasarkan informasi yang dilansir dari instagram @blackpinkofficial.

Dalam tour kali ini, Lisa dan kawan-kawan akan tampil di tujuh negara pada kuartal pertama 2019.

Di antaranya, Bangkok, Jakarta, Hong Kong, Manila, Singapura, Kuala Lumpur, dan Taipei.

Tour yang bertajuk "In Your Area" ini akan dimulai di Olympic Gymnastics Arena, Seoul, Korea Selatan pada 10 November 2018.

Kemudian dilanjutkan ke Bangkok 13 Desember 2018, Jakarta 20 Januari 2019, Hongkong 26 Januari 2019, Manila 2 Febuari 2019, Singapura 15 Febuari 2019, Kuala Lumpur 23 Febuari 2019, dan Taipei 3 Maret 2019.

Info lebih lanjut dapat di akses di website http://ygfamily.com/event/ BLACKPINK/INYOURAREATOUR

Para penggemar Blackpink menyambutnya dengan suka cita, terutama Blink dari Indonesia yang tidak sabar menunggu Lisa dan kawan-kawan bertandang ke tanah air.

swaggerhaides : And I still can't come cause your concert in Jakarta and my home is Surabaya

andininurdamayanti : Jakarta? Really?? Iam so happy

auzaaaas : @bintangslash kan bhaper lagi yak. Totally seneng, mau nangis, ketawa. Bahwasanya syopi tak bisa kugapai hari ini bp umumin mau konser ke jkt. (*)